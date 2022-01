Maria De Filippi intervista Emma: 'Prima o poi arriverà un fidanzato per te'. La replica della cantante

Emma Marrone si 'confessa' con la sua mentore, Maria De Filippi, che la intervista per D di Repubblica. La conduttrice 60enne, che ha scoperto la cantante 37enne ad Amici, con la bionda parla di tutto, anche dell'amore. E' sicura: “Prima o poi arriverà un fidanzato per te”. La replica della salentina è poco convinta. “Mah…”, dice la bionda. Ha dubbi a riguardo.

Emma salirà ancora una volta sul palco di Sanremo. Nella lunga intervista si mette a nudo e rivela: “Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita”. Poi aggiunge: “In sintesi: Una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”. La De Filippi le ribadisce: “Prima o poi arriverà”. La Marrone ribatte: “Mah”. Maria, però, ne è certa.

Ha superato le sue fragilità. La De Filippi le ricorda quando 12 anni fa ad Amici rifiutò di indossare un gilet perché non voleva mostrare il seno. “Probabilmente mi sono nutrita di così tante altre cose che adesso l’aspetto fisico non è più un limite o un problema. Questo credo succeda quando si cresce. Non ho più l’ansia di dover uscire per forza truccata e allo stesso tempo, adesso, mi vedo una bella donna, con tutti i miei difetti”, spiega Emma.

E’ un traguardo per lei: “L’ho raggiunto in questi anni. Oggi mi guardo allo specchio e mi vado bene così come sono, perfino con il taglio di capelli raffazzonato per l’ultimo film, in cui tra l’altro mi invecchiano tantissimo ed è tutto girato senza trucco. Credo che le persone rimarranno sorprese, perché sembro veramente un’altra. Eppure questo non mi limita, anzi. Quando mi imbruttiscono e mi invecchiano quasi quasi mi sento a mio agio, proprio perché sto facendo qualcosa che va oltre la mia immagine. Trovo che sia una grande dimostrazione artistica, oltre che di femminilità. Forse dipende da mia madre: non l’ho mai vista truccarsi, né agghindarsi, però era sempre la più bella di tutte”.

La Marrone ama recitare: “Mi piace essere un’altra persona, perché il cinema mi permette questo. Di non essere ‘Emma’ ma di essere altro. E io ogni tanto ho bisogno di uscire dalla pesantezza del mio essere Emma”. La continua esposizione mediatica la stanca.

Dopo due anni da giudice di X Factor, torna al festival per essere giudicata. Non le fa paura: “Mi va di cantare questa canzone a Sanremo, mi va di scendere quelle scale, mi va di indossare gli abiti che Alessandro Michele mi sta cucendo addosso. E questa è una grande vittoria per me: agli inizi la moda non mi guardava neanche, nessuno voleva accostare il proprio brand alla mia immagine, e invece oggi mi ritrovo ad essere vestita custom made proprio da Gucci”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2022.