Maria De Filippi rivela: ''Mio figlio è tornato single, ha preso una batosta...''

Maria De Filippi è ancora al lavoro. Quest’anno le vacanze inizieranno più tardi per la conduttrice 59enne, impegnata nelle registrazioni di Tu si que vales fino a fine luglio. Intanto Maria ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Oggi. La De Filippi ha confessato che il figlio Gabriele è tornato single.

La conduttrice ha parlato degli effetti della pandemia sulla sua famiglia, soprattutto sulla vita sentimentale del figlio adottato con Maurizio Costanzo. “È tornato single. Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri. Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”.

Il lockdown ha cambiato anche alcune abitudini della conduttrice: ‘’Per me come per tutti è stato un incubo all’inizio, ma poi in quell’assurdità ho capito che tutto sommato non stavo male. E questa sensazione mi ha regalato una serenità di fondo che avevo un pò perduto, uno inevitabilmente rivede le proprie scelte, sfronda le presenze. Io ho imparato a non correre dietro alle cose inutili’’.

Scritto da: La Redazione il 16/7/2021.