'Di chi sei più orgogliosa tra i ragazzi di Amici?’: la risposta di Maria De Filippi

Maria De Filippi, intervistata dal settimanale ‘DiPiù’, ha risposto a questa difficile domanda: “Di chi sei più orgogliosa tra i talenti usciti da ‘Amici’?”. La conduttrice se l’è cavata con una risposta diplomatica. “Non c’è un ragazzo di cui sono più orgogliosa e altri di cui lo sono meno. La cosa che mi rende più orgogliosa è di consentire a chi passa da Amici di vivere della sua passione per almeno un anno. E questo è un lusso nella vita”, ha affermato.

“Amo coccolare i miei ragazzi, come tutte le persone cui voglio bene. Sono una persona protettiva. Lo sono anche verso gli ospiti di tutti i miei programmi perché, dato che li ho invitati io, mi sento responsabile nei loro confronti, come una padrona di casa”, ha aggiunto.

Ovviamente verso i suoi familiari ha attenzioni particolari: “Certo, ancora di più coccolo le persone che fanno parte della mia vita: soprattutto mio marito Maurizio Costanzo e nostro figlio Gabriele”. La 59enne da anni si assicura che l’alimentazione del marito, che è notoriamente goloso (per esempio va matto per il gelato), sia equilibrata. “Nei confronti di Maurizio il mio ‘spirito di protezione’ lo manifesto in un modo particolare: obbligandolo alla dieta”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 16/8/2021.