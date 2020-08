Maria De Filippi ha rivelato qual è il programma televisivo che il marito Maurizio Costanzo, che è una vera e propria leggenda della tv italiana (ormai 81enne), non si perderebbe per nulla al mondo. Si tratta di ‘Chi l’ha visto?’, trasmissione condotta su Raitre da Federica Sciarelli, che Queen Mary ha voluto elogiare per la sua enorme professionalità. “ll rituale più importante di Maurizio è guardare ‘Chi l’ha visto?’ in tv ogni mercoledì sera: guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a ‘Di Più’. “‘Chi l’ha visto?’ è fatto non bene ma più che bene e la sua conduttrice Federica Sciarelli è bravissima. Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la verità, non la spettacolarità”, ha poi aggiunto.

Qualche tempo fa la 58enne aveva invece parlato dei suoi di programmi televisivi ed in particolare aveva messo a confronto ‘C’è Posta per Te’ con ‘Amici’, due delle sue creature più riuscite. “‘C’è Posta per Te’ è il mio cuore, ‘Amici’ sono le mie gambe. Sono due programmi diversi, non si possono paragonare. ‘Amici’ ha 17 anni e ogni anno le storie cambiano. Chi ha 18-20 anni non guarda molta televisione. La fruiscono in maniera diversa dagli adulti", aveva dichiarato.

"I ragazzi mi divertono molto, mi piace molto ascoltarli, ogni anno ti presentano un mondo diverso. I professori sono troppo severi. La Celentano soprattutto è troppo severa, troppo. I ragazzi vogliono trovare un mestiere e vivere del proprio lavoro”, aveva poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 17/8/2020.