Era il 2012. Belen andò ospite speciale ad ‘Amici’ e scoppiò l’amore con Stefano De Martino. Il ballerino però non ebbe il coraggio di parlarne con Emma Marrone, con cui in quel momento aveva una relazione (sebbene non sia chiarissimo se fosse già in crisi o se addirittura fosse finita da poco con la cantante). Fatto sta che però fu Maria De Filippi a comunicare a Emma quello che stava accadendo. Lo ha rivelato la stessa conduttrice in una nuova intervista rilasciata a ‘Gente’ (nel nuovo numero in edicola). “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”, ha spiegato.

Durante la chiacchierata con il magazine la 58enne, sposata dal 1995 con Maurizio Costanzo, ha parlato anche del successo di ‘Temptation Island’ e del rapporto con Filippo Bisciglia, presentatore del reality. “L’ho conosciuto molti anni fa al circolo del tennis. All’epoca era un giocatore di poker professionista, ma quando nacque ‘Temptation’ mi sono fissata su di lui, non volevo un conduttore ufficiale”, ha fatto sapere.

Infine ha detto la sua anche sulla relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, finita proprio durante il falò di confronto dell’ultima edizione del programma di Canale5: “Sono sicura che Antonella Elia perdonerà il fidanzato Pietro: il perdono non sminuisce la figura di una donna, anzi, la rafforza”.

Scritto da: la Redazione il 6/8/2020.