Marina Di Guardo 'Essere la mamma di Chiara Ferragni a volte mi danneggia'

Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, confessa senza peli sulla lingua: “Essere sua mamma a volte mi danneggia”. La donna, scrittrice molto conosciuta, sa che ci sono delle criticità ad avere una figlia così famosa nel mondo: la notorietà della fashion blogger involontariamente incide sul lavoro dell’affascinante 59enne, presa meno sul serio dalle solite malelingue.

Marina Di Guardo, intervistata sulla sua ultima fatica letteraria, il thriller “Nella buona e nella cattiva sorte”, edito da Mondadori, spiega proprio sull’essere mamma di una donna così celebre come Chiara Ferragni: “Credo mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggia per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano: ‘Ah, la madre della Ferragni pubblica libri: chissà chi glieli scrive’”. La frase incriminata la riporta Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e firma di Libero, proprio sul quotidiano.

Marina sente a volte il peso di avere Chiara come figlia, ma è talmente orgogliosa di lei, che sta per renderla nonna per la seconda volta, da infischiarsene. Le due hanno uno splendido rapporto e sono legatissime. La Di Guardo, del resto, è fierissima di tutte e tre le sue figlie e le ha da sempre protette come una vera leonessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.