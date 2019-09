Giulia Violati ha compiuto 18 anni. Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio hanno celebrato il compleanno della loro unica figlia con una festa a tema Egitto spaziale. L’attrice e produttrice 51enne ha svelato il party sul social, condividendo con i follower uno scatto che la vede con la sua piccola, grande donna e l’adorato consorte. Immancabile e arrivata anche la tenera dedica da mamma.

“Auguri amore per i tuoi 18 anni. La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore ogni volta che ti guardiamo amandoti ogni secondo di più. Tu sei la nostra vita la nostra felicità…”, scrive Maria Grazia Cucinotta alla figlia diventata maggiorenne.

Trionfo d’oro e location da sogno per la festa a Roma per i 18 anni di Giulia Violati. Maria Grazia Cucinotta e il marito non hanno badato a spese per il party della figlia. Myriam Collini Maraziti ha cucito l’abito della ragazza con le sue mani. PF Eventi ha curato tutto l’allestimento del party, pieno zeppo di figuranti vestiti come antichi egiziani.

Giulia sorride felice: con i suoi genitori ha da sempre un rapporto splendido. La moretta è stata presente con la mamma sul Green Carpet Fashion Award nel 2017, ha anche lavorato insieme a lei a un cortometraggio contro il bullismo. Ora che ha compiuto 18 anni penserà a quel che vuole fare da grande.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/9/2019.