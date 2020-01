Maria Grazia Cucinotta su Nathaly Caldonazzo: 'Mi ha fatto male, ma le devo il mio successo'

Maria Grazia Cucinotta a Vieni da me, ospite di Caterina Balivo, replica a Nathaly Caldonazzo. La conduttrice le mostra alcune recenti dichiarazioni rilasciate dalla bella 50enne in cui, parlando di lei, ha detto: “La Cucinotta? Non la reputo una grande amica”. “Mi ha fatto male - sottolinea la mora 51enne - ma le devo il mio successo e le voglio molto bene”.

Maria Grazia Cucinotta pronuncia parole di grande affetto nei confronti di Nathaly Caldonazzo, nonostante quel che ha detto. “Non so perché ha rilasciato quelle dichiarazioni. Ci sono delle cose che capitano nella vita e non sono chiarite. Però io le voglio molto bene, per me è una donna straordinaria”, sottolinea in tv su Rai Uno.

“Magari è in un momento particolare della sua vita e queste cose le sono uscite così. Ma io non do peso a questo, perché tra noi c’è stata, e spero ci sarà in futuro, un’amicizia molto bella. Io la stimo molto e per me è una donna e un’artista fantastica”, aggiunge.

L’ex concorrente di Temptation Island Vip l'ha comunque ferita: “Mi ha fatto male, perché l'amicizia non deve mai diventare un gossip. Le cose vanno chiarite faccia a faccia con la persona interessata”.

Maria Grazia Cucinotta le rimane grata, deve il suo successo alla Caldonazzo, ex compagna di Massimo Troisi: “E’ stata quella che mi ha introdotto a Massimo Troisi e che mi ha fatto fare ‘Il postino’, e per me resterà sempre la persona che ha reso possibile il mio successo. Quindi non mi va di polemizzare su una persona alla quale voglio bene”.

Poi conclude: “Lei per me è un'amica. Anche se ultimamente non ci siamo sentite, per me lei è e resterà sempre Nathaly”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/1/2020.