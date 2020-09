Maria Monsè mostra la figlia dopo il ritocco al naso: foto

Maria Monsè mostra la figlia Perla Maria dopo il ritocco al naso. In copertina su Nuovo sono state pubblicate le foto della 14enne ‘prima’ e 'dopo’ l’intervento estetico a cui si è sottoposta con il permesso della madre e del padre, Salvatore Paravia.

L’attrice catanese 46enne aveva annunciato che la figlia avrebbe fatto il rinofiller, un intervento estetico al naso, una serie di punturine che consentono di migliorarne l’aspetto, a Pomeriggio 5. Le parole della Monsè avevano lasciato interdette Barbara D’Urso e le altre ospiti del suo salotto televisivo. Avevano anche scatenato il popolo del web: Perla Maria è ancora una ragazzina.

“Mia figlia ha il complesso del naso perché ha una piccola gobbetta. All’inizio io e mio marito abbiamo detto di no. Poi abbiamo consultato una psicologa e ci ha detto che se questo per lei è un problema, si può fare. Ci ha dato il via libera, procederemo con un rinofiller”, aveva spiegato Maria Monsè.

Nonostante le critiche, il ritocco al naso è arrivato e ora la bionda fa vedere come è cambiato il profilo della figlia sul settimanale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2020.