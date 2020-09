Maria Monsè, annuncio choc: 'Mia figlia farà il rinofiller a 14 anni'

Maria Monsè nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, fa un annuncio choc: la figlia di appena 14 anni presto farà il rinofiller.

Perla Maria si sottoporrà a un intervento estetico al naso, una serie di punturine che consentono di migliorarne visibilmente l’aspetto. Poco importa che sia ancora troppo piccola. L’attrice catanese 46enne sposata con Salvatore Paravia non ha alcun problema a dirlo in tv.

“Mia figlia ha il complesso del naso perché ha una piccola gobbetta. All’inizio io e mio marito abbiamo detto di no. Poi abbiamo consultato una psicologa e ci ha detto che se questo per lei è un problema, si può fare. Ci ha dato il via libera, procederemo con un rinofiller”, racconta la Monsé.

In studio Carmelita e lei sue ospiti sono interdette. Caterina Collovati commenta: “Vorrei conoscere il nome di questa psicologa…”. Si accende lo scontro. Anche Angela Melillo precisa: , “Sono completamente contraria, ai figli bisogna saper dire di no”. Maria Monsè si difende: “Io le dico dei no quando mi chiede di uscire”. Ma su questa cosa, il rinofiller, pare aver ceduto, prendendosi anche la reazione sconvolta del popolo del web, che commenta feroce sulla decisione da genitore della bionda.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2020.