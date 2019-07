Maria Monsè ha deciso di avere un altro figlio a 45 anni con l'aiuto della fecondazione assistita. L'ex gieffina vip, già mamma di Perla Maria, 12, lo ha rivelato durante un'intervista rilasciata a Grand Hotel.

Maria, sposata con l'imprenditore 52enne Salvatore Paravia, desidera diventare di nuovo mamma e a 45 anni per realizzare il suo sogno ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita. Non che prima non abbia mai dato la caccia alla cicogna bis. Ma purtroppo il secondogenito tanto desiderato non è arrivato, come ha lei stesso raccontato alla rivista: "Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni - ha sottolineato il volto noto del piccolo schermo - Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino". "Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita", ha aggiunto la Monsè.

Maria non teme le conseguenze che questo percorso potrebbe avere sul fisico: "Il cambiamento ormonale non mi spaventa, anzi, mi incuriosisce - ha spiegato - Se tutto dovesse andare bene, avrò finalmente delle foto con il pancione, visto che della prima gravidanza non ne ho nemmeno una. Allora infatti non c’era ancora l’abitudine di farsi i selfie o di scattare foto con i telefonini e il risultato è che non ho alcun ricordo di quel momento magico".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 29/7/2019.