Maria Monsé entra al GF Vip, Giucas Casella la scambia per la Volpe: Adriana non la prende bene...

Maria Monsè entra al GF Vip, è una nuova concorrente del reality. Freezata, viene accolta in un salone deserto da Giucas Casella. Il paragnosta, però, appena la vede la scambia per Adriana Volpe. Il momento esilarante è condito dallo sbigottimento dell’opinionista in studio, che fa segno di no con la mano e poi abbandona momentaneamente lo studio. Il 72enne, completamente ignaro della gaffe, continua, poi capisce di non avere davanti la popolare conduttrice 48enne, purtroppo però non ricorda il nome della bionda 47enne che ha appena varcato la porta rossa…

Maria Monsè immobile aspetta che arrivino gli altri inquilini, Giucas va da lei. Appena la vede, sorride ed esclama: “Ah, Adriana Volpe!”. In studio Alfonso Signorini ride a crepapelle. Anche Maria Concetta La Rosa, questo il vero nome della Monsè, non riesce a contenersi. L’unica a essere sbigottita è proprio Adriana che si alza e sbotta: “E no….! Questo no, vi prego no!”.

Casella si rende conto che quella davanti a lui non è la Volpe. “Aspetta., non mi viene il nome, Alfonso aiutami, non mi far fare brutte figure. Non è Adriana Volpe. Sei una nuova concorrente? E vai!”.

Nonostante Alfonso lo esorti a leggere nella mente della donna, Giucas non riesce a ricordare il nome dell’inquilina appena entrata. Il conduttore lo manda così nella camera da letto dove sono rinchiusi gli altri abitanti della Casa. Casella deve far capire loro chi sia arrivato al GF Vip.

“Ragazzi devo descrivermi una nuova concorrente. Sembra Adriana Volpe ma non è lei…”, spiega il mago. La presentatrice in studio esplode di nuovo e quando Signorini, infilando il coltello nella piaga, dice: “Vi do un aiutino: è un po’ più bella di Adriana Volpe”, si alza dalla sua poltrona e abbandona lo studio…

E’ Francesca Cipriani, la seconda concorrente mandata in salone da Signorini, a riconoscere subito la Monsè. La Volpe però con Giucas se l’è legata al dito e, quando può finalmente parlargli, lancia la sua stilettata: “Con me ti sei giocato per sempre l’immunità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/11/2021.