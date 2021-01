Maria Teresa Ruta contro la Parietti: 'Alain Delon ha preferito me'. Alba replica

Maria Teresa Ruta svela un sensazionale triangolo al GF Vip. Parlando con Alfonso Signorini, ammette di essere stata corteggiata in passato da personaggi molto famosi, ma di essere sempre rimasta fedele all’uomo a cui era sposata in quel momento, Amedeo Goria. La bionda 60enne ribadisce di aver rifiutato un post cena con il principe Alberto di Monaco, poi parla dell’incontro con Alain Delon nel 1991, ai tempi dell’edizione di Miss Italia, e involontariamente va contro Alba Parietti. “Ha preferito me”, confessa. Non ha fatto i conti con la vulcanica e bella 59enne che sul social replica: “Aripiiate!”.

“Alain Delon era presidente a Miss Italia. Io ero lì in giuria. Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è le collega”, racconta la Ruta. Signorini vuole però sapere il nome della donna a cui si sta riferendo, così Maria Teresa cede: “Va bene, era la mamma di Francesco Oppini (Alba Parietti, ndr.)”. E prosegue: “Mi siedo a un altro tavolo, ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa...".

Alfonso ironizza sulla storia: “Quindi Delon ha preferito te alla Parietti? Questo è uno scoop!”. Maria Teresa fa cenno di sì con la testa. Signorini sa già che puntualmente arriverà la verità di Alba e così accade.

"Adoro il mio amico Alain Delon. Dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa”, sottolinea la Parietti, lanciando una frecciatina alla ‘vippona’. In un altro post è molto più esplicita: ”Mi spiace per Maria Teresa, il GF Vip è ufficiale: dà alla testa. Maria Teresa Ruta aripiiate!!”.

Signorini sul finire di puntata mostra tutto alla conduttrice che sorridendo tira un’altra stilettata: “Va bene e dove sono andati dopo loro due?”. Il presentatore ribatte: “Non lo so, ma lo stai dicendo perché lui dopo cena è venuto via con te?”. “Sì”, ammette candidamente Maria Teresa. Poi precisa: “Abbiamo solo bevuto una cosa…”.

