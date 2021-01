Maria Teresa Ruta ha un crollo nella Casa: crisi emotiva tra urla, lacrime e parolacce

Maria Teresa Ruta esplode al GF Vip. Dopo una lite con Cecilia Capriotti per la nomination che ha ‘regalato’ alla mora, a cena la bella 44enne ha un atteggiamento ancora livoroso e distaccato, offeso. L'atmosfera è tesa. "Chi è che russava stanotte?", chiede GiuliaSalemi. Carlotta risponde: "Penso Mary". La conduttrice 60enne sentendosi chiamata in causa cambia faccia e ‘sbrocca’: ha un crollo. In piena crisi emotiva, tra urla, lacrime e parolacce, non si contiene più.

Gli effetti del reality, la convivenza forzata, evidentemente si fanno sentire. Maria Teresa è al limite e si lascia andare. Piange disperatamente. “Mi sono rotta i coglio*i! Sono stufa di sentir parlare alle mie spalle!”, dice mentre si avvia nella stanza della piscina. Poi inizia a gridare come una forsennata: “Basta! Basta! Posso essere una volta incazzata dopo 120 giorni? Perché non è che a me va sembra bene tutto”.

VIDEO

La bionda continua: “Nessuno mi deve difendere, non ne posso più! E ballo, e russo e rido… basta! Sono una persona e se sbaglio pago!! Se sbaglio pago, votatemi e mandatemi in nomination, se non mi volete mandatemi a casa”.

Si sente minacciata e lo sottolinea: “Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura a dormire, sono brutta nelle clip”. Poi aggiunge: “Mi spiace che Cecilia stia male ma continuare così non ha senso”.

Tommaso Zorzi interviene prontamente: l’amica è a pezzi e lui la consola con un abbraccio. La Ruta continua a piangere. La presentatrice si calma grazie a Stefania Orlando, anche lei al suo fianco."Cecilia sta esagerando per una nomination. Tu sei la regina di questo reality. Devi pensare a te stessa”, le dice.

Lo sfogo incontrollato di Maria Teresa lascia strascichi profondi. La Capriotti si sente comunque vittima, tradita dalla nomination della Ruta. Per fortuna dopo alcune ore arriva però il chiarimento tra le due che si abbracciano e si chiedono scusa a vicenda.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2021.