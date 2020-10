Maria Teresa Ruta non smette di piangere. E’ un fiume in piena, nella Casa del GF Vip racconta di un terribile episodio che le ha cambiato, in peggio, la vita. Aveva 20 anni e qualcuno provò a violentarla. Questo le ha creato un blocco, lei ha cercato di dimenticare. Ma certe cose ti segnano per sempre. Sulle sue guance passano tantissime lacrime mentre lo confessa a uno sbalordito Tommaso Zorzi, che l’ascolta in silenzio.

“Ho una famiglia stupenda quindi non si può volere tutto nella vita, però ho questa cosa che mi porto dentro. Maurizio Costanzo una volta mi ha detto, ‘Maria Teresa tu non darai mai il 100 per 100 tuo se non vai in analisi, se non risolvi questo problema’. Aveva ragione”, ha spiegato la conduttrice e showgirl 60enne.

“Ma io gli ho detto che non voglio sapere del mio passato. Io mi dimentico tutto quello di brutto che è successo, io non voglio sapere”, ha aggiunto.

Poi singhiozza, ma continua il suo racconto. “Hanno tentato di stuprarmi, avevo 20 anni. Dopo che è successo lo sai quando ho fatto l’amore la prima volta? A 24 anni, col papà di Guenda (parla di Amedeo Goria, padre di sua figlia Guenda Goria, ndr). Ci ho messo quattro anni a risolvere questo problema. Non l’avevo detto a nessuno”, conclude. Una terribile vicenda di cui sicuramente si parlerà più approfonditamente durante uno dei prossimi serali del reality.

Scritto da: la Redazione il 11/10/2020.