Mariah Carey ha compiuto 50 anni. Un traguardo importante, ma non per lei. Perché l’età che si sente è dodici anni, come una ragazzina. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite un post pubblicato su Instagram. Condividendo alcune immagini scattate venerdì scorso, giorno del suo compleanno, in cui appare una torta con le candeline a formare il numero 12, la cantante ha scritto sul social: “Ho passato il 27 marzo a casa con la mia famiglia e virtualmente con i miei fan e i miei amici di tutto il mondo. Grazie per tutto l’amore che mi avete fatto arrivare”. Poi ha aggiunto l’hashtag #eternally12, ovvero “eternamente 12enne”.

Accanto a lei appaiono i figli Moroccan e Monroe, che sono nati otto anni fa dal matrimonio con l’ex marito Nick Cannon. Poi un altro dolce con sopra scritto ‘Buon Anniversario Mariah’. Ovviamente la Carey ha dovuto evitare party con amici e familiari anche perché gli Stati Uniti come praticamente tutto il resto del mondo si trovano in quarantena a causa della diffusione del Coronavirus. Qualche tempo fa aveva fatto sapere di chiamare i suoi compleanno “anniversari” perché no conta gli anni, ma “celebra la vita”.

Intanto sempre in questi giorni la Carey ha annunciato di stare lavorando a nuove canzoni. Dal punto di vista sentimentale sembra invece molto appagata, visto che la sua relazione con il ballerino Bryan Tanaka procede nonostante gli alti e bassi degli ultimi tempi.

Scritto da: la Redazione il 30/3/2020.