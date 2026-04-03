Il campione di kitesurf Gianmaria Coccoluto le aveva persino chiesto di sposarla, ma la 35enne ha aperto gli occhi

E’ diventata madre il 6 aprile 2023, lui era il suo primo vero amore, però non ce l’ha fatta a perdonarlo

Mariana Rodriguez, tornata al successo con Buen Camino, il film di Checco Zalone, in tv, a La Volta Buona, svela la causa della rottura col pare del figlio Noa. “Il mio ex mi ha tradita”, confessa a Caterina Balivo. Il campione di kitesurf Gianmaria Coccoluto le aveva persino chiesto di sposarla, ma la 35enne ha aperto gli occhi. E’ diventata madre il 6 aprile 2023, lui era il suo primo vero amore, però non ce l’ha fatta a perdonarlo.

''Il mio ex mi ha tradita'': Mariana Rodriguez in tv svela la causa della rottura col padre del figlio Noa

“Il mio ex mi ha tradita e mi cerca ancora. Lui era il mio primo amore, quello in cui ti doni con tutta me stessa, mi aveva chiesto di sposarmi”, sottolinea la showgirl. “Dopo tre anni di relazione, mi aveva fatto la proposta. Eravamo felici. Poi un giorno, per caso, ho aperto il suo telefono e ho trovato una lista piena di ragazze. E’ finita male, ho fatto le valigie e me ne sono andata via. Una settimana dopo abitavo già in un’altra casa”, racconta ancora.

Il campione di kitesurf Gianmaria Coccoluto le aveva persino chiesto di sposarla, ma la 35enne ha aperto gli occhi

La Rodriguez anche a Fanpage aveva confidato: “Lui aveva una relazione parallela, per questo l’ho mollato su due piedi. Sono stata tradita, tra l’altro con una ragazza ‘brutta’. Mi ha cercato nei mesi scorsi, ma io non mi sono fatta trovare”.