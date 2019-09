Mariano Di Vaio, 30 anni, è diventato di nuovo papà. Il noto influencer e la moglie Eleonora Brunacci hanno salutato l'arrivo del terzo figlio maschio e per lui, come per i primi due (Nathan Leone, nato a novembre del 2016, e Leonardo Liam, a giugno del 2018), hanno scelto un nome doppio davvero particolare: Filiberto Noah. Il bimbo, esattamente come i suoi fratellini, fin dalla nascita, avvenuta il 22 settembre, ha un profilo Instagram che, a due giorni dall'apertura, vanta già 13,6 mila follower.

"E' nato Noah - ha scritto Mariano Di Vaio sulla sua pagina social per dare la notizia ai fan - Grazie Dio per aver vegliato su di noi e aver dato a mia moglie la forza di dare alla luce un altro bambino in acqua senza alcun aiuto ma solo con il suo cuore! Lei è stata incredibile e io non riesco a spiegare quanto sia stata meravigliosa questa esperienza. Filiberto Noah Di Vaio è finalmente qui".

Al settimo cielo anche Eleonora Brunacci che, per dare il benvenuto al bebè, su Instagram ha pubblicato una bellissima foto con Mariano e tutti e tre i figli in ospedale.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 24/9/2019.