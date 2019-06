Mariano Di Vaio, 30 anni, diventerà papà per la terza volta: la moglie Eleonora Brunacci aspetta il terzo figlio. L'annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram del noto influencer che posta uno scatto in cui tutta la famigliola al completo mostra la pancia e quella della mamma è sicuramente in dolce attesa.

"Vedete la nostra pancia? La nostra famiglia sta crescendo in fretta. Un altro bimbo sta per arrivare. Ho sempre sognato di avere una famiglia numerosa e mi sento davvero fortunato ora", ha scritto Mariano dando la bella notizia ai tanti follower che lo seguono su Instagram (ne ha 6.1 milioni). Di Vaio è sposato con Eleonora Brunacci dal 2015. Nel 2016 è nato il primo figlio, Noah Leone. Poco più di un anno fa la coppia ha dato il benvenuto al secondogenito, un altro maschietto, Leonardo Liam. Ora la cicogna ha bussato alla porta per la terza volta. Mariano Di Vaio diventerà di nuovo papà. Ancora non è dato sapere se il fiocco sarà di azzurro oppure arriverà la prima femminuccia. Una cosa è certa, la famiglia cresce a vista d'occhio.