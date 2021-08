Mariano Di Vaio fa poker, quarto figlio in arrivo: l'annuncio

Mariano Di Vaio in questa calda estate 2021 che si sta godendo in famiglia in Sardegna si regala un bel poker: quarto figlio in arrivo per il famoso influencer e modello. L’annuncio della nuova gravidanza della moglie Eleonora Brunacci arriva sul social. "Non ce lo aspettavamo", fa sapere.

Mariano Di Vaio affida a un video la clamorosa notizia della quarta cicogna in volo. L’affasciante 32enne in un breve filmato dà la buona nuova ai 6 milioni e 300mila follower. Emozionato accarezza il pancino di 4 mesi della moglie, sposata il 27 settembre 2015.

Con i due ci sono anche i loro tre figli maschi: Nathan Leone, che il prossimo 27 novembre compirà 5 anni, Leonardo Liam, 3 anni, e Filiberto Noah, che il 22 settembre spegnerà la sua seconda candelina. E’ proprio il più piccolo della famiglia a svelare con, la t-shirt che indossa e che ha una scritta sulle spalle, l’arrivo del quarto bebè, di cui però, non viene ancora rivelato il sesso.

“God is good - scrive la Brunacci che condivide le stesse immagini del marito - Mariano Di Vaio non c’è 2 senza 3 e il 4 vien da sé. #4monthsofyou #mdvfamily #blessed”.

La coppia è al settimo cielo. Mariano ed Eleonora faranno il gender reveal più avanti: al momento lasciano un alone di mistero. Chissà se stavolta avranno una femminuccia o arriverà un altro maschio… Intanto Di Vaio ringrazia tutti per gli auguri ricevuti, commosso ed entusiasta. E’ al settimo cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/8/2021.