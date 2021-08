Dopo tre maschi, Mariano Di Vaio rivela il sesso del quarto figlio in arrivo: l'annuncio

Mariano Di Vaio rivela il sesso del quarto figlio in arrivo, l’annuncio lo riempie di felicità. La moglie, Eleonora Brunacci, gli organizza un gender reveal coi fiocchi: la festa in Sardegna lo riempie di emozione. Entusiasti anche i tre figli maschi, i piccoli Nathan Leone, 4 anni, Leonardo Liam, 3 anni, E Filiberto Noah, che il 22 settembre prossimo compirà appena 2 anni: la cicogna porterà loro una sorellina. La coppia metterà al mondo una femminuccia.

L’influencer 32enne e la bella 33enne sono al settimo cielo. Eleonora per il gender reveal fa le cose in grande: si prepara con trucco e parrucco. Nel giardino della meravigliosa villa che occupano per le loro lussuose vacanze viene allestito un romantico gazebo con fiori e palloncini.

Tutto è perfetto e curato nei minimi dettagli. Ed ecco che arriva il momento in cui, scoppiando dei palloncini, sarà rivelato il sesso del bebè in arrivo, il quarto figlio. Quelli che volano in cielo sono tutti rosa: avranno una bambina.

“Oggi, immersi in questa cornice da sogno, nella nostra isola adorata, che ci ha uniti fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, vi diciamo che, arriverà ….. Aspettiamo te”, scrive la Brunacci per accompagnare il video condiviso, accrescendo la tensione del momento. Mariano Di Vaio è commosso, anche i figli non vedono l’ora di abbracciare la nuova arrivata.

Il famosissimo modello e influencer e la sua compagna di vita avevano annunciato la gravidanza sul social lo scorso 5 agosto, promettendo di svelare presto anche il sesso del bebè. Ora manca solo l’annuncio del nome scelto per la bimba che nascerà. Sono al settimo cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2021.