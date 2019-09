Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci stanno per salutare la nascita del terzo figlio e dopo due maschietti, il fiocco sarà di nuovo celeste. A rivelarlo è lo stesso influncer sulla sua pagina Instagram. Mariano, infatti, condivide gli scatti del baby shower e accanto scrive: "E' un altro maschio. Sono davvero felice!! La nostra famiglia sta crescendo velocemente. Siamo quasi pronti per mettere su una squadra di calcio. Un altro paio di figli e siamo a posto".

Scherza Mariano Di Vaio nell'annunciare l'arrivo del terzo figlio. Dopo Nathan Leone, nato nel 2016, e Leonardo Liam, avuto nel 2018, un altro pargolo è in viaggio e chissà che il fashion blogger e la moglie non tentino la sorte per avere anche una femminuccia. Una cosa è certa: sposati dal 2015, Mariano ed Eleonora non hanno perso tempo e hanno subito messo su famiglia.

Di Vaio dopotutto non ha mai negato di desiderare tanti figli. Ad appena 30 anni (e solo quattro di matrimonio) è già quasi a quota tre. Non male: "Ho sempre sognato di avere una famiglia numerosa e mi sento davvero fortunato ora", scriveva lo scorso giugno sui social dando l'annuncio del terzo bebè in arrivo.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/9/2019.