Marica Pellegrinelli accoglie in casa un 'cane-gatto': ecco che razza ha scelto la top model

Marica Pellegrinelli accoglie in casa un ‘cane-gatto’, così dice lei stessa. La top model, appassionata di felini, mostra per la prima volta il cucciolo di 4 mesi che ora è entrato a far parte della sua famiglia. La bella 33enne, ex moglie di Eros Ramazzotti e mamma di Raffaela Maria, 9 anni, e Gabrio Tullio, 6 anni, ha scelto un tenerissimo Spitz di Pomerania, la stessa razza del cane regalato da Andrea Damante a Giulia De Lellis, Tommaso Kowalski.

Marica mostra il cagnolino mentre è nel bagno: lo tiene in braccio davanti allo specchio e lo riempie di coccole. I suoi bambini erano con lui e non la facevano entrare: rischiava di fare tardi a un appuntamento. “E’ colpa sua”, scrive nelle sue IG Stories.

I figli della mora sono impazziti di gioia per il quattro zampe. La Pellegrinelli adora il volpino. “A me piacciono i gatti, ma lui è un cane-gatto…”, sottolinea la modella mentre sbaciucchia il cucciolo.

“Ha solo quattro mesi e fa la pipì ovunque”, fa sapere. Poi, rivolgendosi al cane, sussurra: “Ma io ti perdono…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2021.