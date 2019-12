Marica Pellegrinelli e Charley Vezza escono allo scoperto sul social. Finora si erano visti insieme solo su alcune immagini postate da altri della loro allegra compagnia, durante qualche viaggio o weekend romantico. Stavolta è la modella 31enne, ex moglie di Eros Ramazzotti, da cui ha avuto due figli, Raffaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4, a condividere delle IG Stories dove al suo fianco c’è anche l’imprenditore suo coetaneo.

La storia d’amore continua. Chi pensava fosse arrivata ai titoli di coda si sbagliava di grosso. Marica Pellegrinelli pubblica sul suo profilo alcune immagini che la vedono a cena a casa Missoni insieme ad alcuni amici. Alle sue spalle spunta una faccia famigliare: quella di Charley Vezza, global creative orchestrator di Gufram, brand di famiglia.

Marica Pellegrinelli non si regala ancora alcuna uscita ufficiale con Charley Vezza. I due, però, escono allo scoperto sul social. Niente di sdolcinato al momento, ma si fanno vedere ‘vicini, vicini’, seppur in compagnia di altre persone. La bella mora è felice e contenta in coppia, mentre Eros si dichiara “orgogliosamente single”. “Sono orgogliosamente single, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova Miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia… So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”, fa sapere l’artista 56enne in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2019.