Marica Pellegrinelli e Charley Vezza escono allo scoperto a Ibiza: prima uscita pubblica per la nuova coppia, svelata sul social da Chicca Senia. La modella 31enne e l’imprenditore suo coetaneo hanno trascorso una serata danzante al DC10, in occasione della notte evento Circoloco, di cui il giovane riccioluto, esperto di design, cura e gestisce il marchio.

A poco più di un mese dall’addio con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si fanno vedere insieme. A Ibiza stanno con altri amici vip, tra i quali Chiara Biasi, Gilda Ambrosio, Fiammetta Cicogna. Anche in spiaggia, seppur non ‘appiccicati’ sono comunque ‘vicini, vicini’.

La bella top model non parla della fine del matrimonio con il cantante 55enne da cui ha avuto Raffaela Maria, che ha compiuto 8 anni lo scorso 2 agosto, e Gabrio Tullio, 4. Sorride alle Baleari con l’allegra compagnia e il suo nuovo lui, Charley Vezza. Ibiza, meta super cool per i famosi, diventa anche il luogo in cui uscire alla luce del sole e in qualche modo rendere ufficiale il rapporto sentimentale.

Nonostante Marica Pellegrinelli ed Eros si siano ritrovati in Sicilia in occasione del compleanno della loro primogenita, la vita va avanti. La separazione è definitiva, tra i due rimane un ottimo rapporto, ma lei ha già scelto di voltare definitivamente pagina con il suo nuovo lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/8/2019.