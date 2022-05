Marica Pellegrinelli, compleanno d'amore a Ibiza con Willian Djoko: foto

Marica Pellegrinelli per i suoi 34 anni, compiuti ieri, 17 maggio, si regala, parole sue, “il compleanno migliore di sempre”. Lo festeggia colma d’amore a Ibiza insieme al fidanzato William Djoko. Il dj e produttore musicale, che la modella ha conosciuto proprio alle Baleari lo scorso anno, condivide una foto che lo immortala insieme a lei mentre si scambiano un bacio appassionato.

Djoko tiene tra le braccia Marica, aggrappata al 34enne a cavalcioni: i due si scambiano un ‘bocca a bocca’ che racconta tutta la felicità che li ha travolti. “Tanti auguri amore mio, ogni giorno con te è un grande regalo”, scrive l’artista nato da padre camerunense e madre olandese-ucraina e con un passato anche da ballerino di salsa. “Ti amo”, gli fa eco lei, aggiungendo un’emoticon a forma di cuore.

Le dediche non sono ancora finite. Il musicista nelle sue storie pubblica un’altro scatto con la fidanzata, ex moglie di Eros Ramazzotti e madre di Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6, e commenta: “Happy Birthday amore della mia vita. Impossibile non amarti”.

Marica e Djoko hanno celebrato il giorno speciale al Circololoco - DC10, una discoteca famosissima di Ibiza, sulla Carretera di Salinas. Il dj alla consolle ha fatto danzare tutti con la sua musica. Anche la modella si è scatenata: accanto a lui tutto è perfetto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2022.