Marica Pellegrinelli festeggia il compleanno del nuovo fidanzato: la reazione dell'ex Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli celebra William Djoko, festeggia il compleanno del suo nuovo fidanzato con un post in cui accompagna tantissimi scatti in cui è insieme a lui con parole ricche di sentimento. “Auguri ai tuoi 30 infiniti mio infinito amore”, scrive. Arriva inaspettata la reazione del suo ex marito, Eros Ramazzotti.

Il cantante 58enne da cui la modella 34enne ha avuto due figli, Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6, è felice della stabilità sentimentale trovata dall’ex compagna. Approva la relazione tra Marica e Dj Djoko.

Nel commentare gli scatti che immortalato la Pellegrinelli tra le braccia del nuovo compagno, Eros sottolinea: “Il tuo habitat preferito”. Sa che non c’è altro luogo dove lei ora, innamorata pazza, desidererebbe stare. Ramazzotti aggiunge anche un irriverente ‘miao’ al quale Marica replica con l’emoticon di un gatto: accanto al fidanzato fa le ‘fusa’.

William Djoko ieri, 31 maggio, non ha compiuto 30 anni, in realtà ha spento 38 candeline ed è stato festeggiato con una torta anche dagli amici.

Marica, a Milano, ricorda il giorno speciale dell’artista nato da padre camerunense e madre olandese-ucraina e con un passato anche da ballerino di salsa. I due stanno insieme dalla scorsa estate e ogni giorno sembrano essere più appassionati che mai.

