Marica Pellegrinelli dopo quasi 21 giorni in pigiama si veste per la prima volta: foto

Marica Pellegrinelli dopo quasi 21 giorni trascorsi in pigiama si veste per la prima volta. La modella 32enne, ex moglie di Eros Ramazzotti e mamma di Raffaela Maria, 9 anni, e Gabrio Tullio, 5, finora rinchiusa in casa in isolamento perché positiva al Covid, stamane è uscita per fare il tampone di controllo: aspetta l’esito, spera di risultare finalmente negativa ed essersi liberata dal virus.

Marica aveva rivelato di aver contratto il Covid ai fan via social. ”Fortunatamente o sfortunatamente sono asintomatica: due giorni con un mal di testa molto molto forte, nessun problema a livello aereo, nausea e ossa rotte”, aveva spiegato. Con il passare dei giorni ha anche aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute, facendosi spesso vedere nel lettone in pigiama.

Dopo quasi 21 giorni si è vestita: ha indossato un maglioncino arancio e dei mini bermuda black, portati con sotto calze nere e stivali, ed è uscita per il tampone di controllo. “Avevo già fatto un tampone privato lunedì scorso che è risultato positivo. Pochissimi risultano negativi dopo 10, 15 giorni: questo virus ci mette un po’ ad andare via. Io spero di essere diventata negativa. Lunedì sarebbero 21 giorni… Coraggio!”, racconta la Pellegrinelli.

Che poi si specchia e aggiunge: “Che strano vedermi vestita dopo due settimane e mezzo in pigiama! Ora mi faccio una pizza. Bisogna sempre vedere le cose positive in ogni situazione che la vita ti riserva: il fatto di uscire, guidare, vedere le persone, la luce..bello! Quindi festeggio e mi faccio una pizza”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/10/2020.