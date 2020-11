Marica Pellegrinelli: 'Dopo il Covid non posso più mangiare lo yogurt greco'

Marica Pellegrinelli, appena guarita dal Coronavirus, nelle sue IG Stories rivela che la malattia le ha cambiato radicalmente i gusti al momento. “Dopo il Covid non posso più mangiare lo yogurt greco”, confessa la modella, dispiaciuta: lei lo adorava!

“Sono appena tornata a casa e mi sono fatta uno spuntino. Ho mangiato lo yogurt greco con l’avena e il succo d’agave che è uno dei miei cibi preferiti, la mia colazione da anni. Erano cinque o sei giorni che non lo mangiavo, che non mi andava. Sento che è pesante e ora ho la nausea, non si vede dato che sono anche truccata perché ho fatto uno shooting stamattina”, racconta l’ex moglie di Eros Ramazzotti.

Poi la bella 32enne aggiunge: “Però, veramente, è una cosa che mi dà un fastidio…! Sono perplessa. Mi sveglio la mattina è ho voglia di omelette, salmone, uova strapazzate, prosciutto: mi succedeva solo quando tornavo dall’America e avevo il fuso orario sballato”.

Marica svela anche che a sua cugina Nora è accaduta una cosa simile. La donna, pure lei reduce dal Covid, ora non riesce più a mangiare i peperoni. Non se ne spiega la ragione, ma per ora è così.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2020.