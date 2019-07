Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti rimangono sotto i riflettori. Tanti i gossip sulla rottura tra i due. Perché è finita? E’ la domanda che si pongono tutti dopo il comunicato congiunto all’Ansa che ha annunciato la fine della loro unione dopo 10 anni insieme e due figli, Raffaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4.

La top model 31enne e il cantante 55enne mantengono il più stretto riserbo sui reali motivi della rottura, ma sono tanti i rumors che li travolgono. Perché è finita tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti? Secondo Alberto Dandolo sarebbe stata lei a dire basta e non solo per colpa della lontananza e degli impegni di entrambi. Ci sarebbe un altro: l’uomo che avrebbe fatto perdere la testa alla mora sarebbe Charley Vezza, proprietario dello storico e noto marchio piemontese “Gufram”.

Il giornalista su Oggi racconta che Marica Pellegrinelli avrebbe perso la testa per questo uomo dai capelli lunghi, barba incolta, con lo sguardo curioso e un animo artistico, che da sempre ha la passione per le cose belle e per il design. Ecco perché sarebbe finita con Eros Ramazzotti a quanto spiffera lui.

Marica Pellegrinelli, dal canto suo, della fine della relazione non parla, ma a Grazia dice: "Basta odio sui social". Interrogata dalla rivista sui ‘leoni da tastiera’, che inspiegabilmente sono soprattutto donne, sottolinea: “E' capitato più e più volte di ricevere parecchio odio dai social o di sentire commenti davvero sgradevoli in luoghi pubblici, tendenzialmente più da donne: lo dico con profondo rammarico, perché sono da sempre una femminista convinta. Combatto questo aspetto della mia vita circondandomi da donne meravigliose, perché siamo esseri speciali. Credo che queste persone siano banalmente maleducate e che, sminuendo il prossimo, traggano un piccola briciola di autostima effimera”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/7/2019.