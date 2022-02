Marica Pellegrinelli col nuovo fidanzato Dj Djoko a Milano: lui è già uno di famiglia

Marica Pellegrinelli ha un nuovo fidanzato, è con lui che è stata pizzicata dai paparazzi a Milano durante una passeggiata in centro insieme ai due figli avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti, Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6. Diva e Donna pubblica in cover una foto in cui la modella 33enne è immortalata mentre cammina accanto a Dj Djoko: lui sembra molto in confidenza con i due bambini, è già uno di famiglia.

I due non hanno ancora ufficializzato il loro legame, ma pare, stando a quel che racconta il settimanale, che si frequentino già da qualche mese. Marica avrebbe conosciuto William Djoko a Ibiza. Con il 37enne sarebbe subito scattato un vero e proprio colpo di fulmine.

Dopo l’addio con Eros la Pellegrinelli ha avuto una relazione sentimentale con Charley Vezza, poi è arrivato un presunto e chiacchierato flirt con Marco Borriello, adesso la mora parrebbe nuovamente aver ritrovato il batticuore grazie a William, con cui era già stata paparazzata tra baci e abbracci.

Djoko è dj e produttore musicale di genere house. Nato il Olanda da padre camerunense e madre di origine ucraina e olandese, è stato anche ballerino di salsa e performer. Poi la musica ha preso il sopravvento e ha fondato una band, Jason & the Argonauts. Nel 2008 ha iniziato la carriera da solita con l’album Hard Loving.

L’artista si esibisce sui palchi di tutta Europa e fa ballare i suoi fan. Affascinante, pare aver conquistato non solo Marica ma pure i figli, che sembrano affiatatissimi con lui e in grande sintonia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2022.