Marica Pellegrinelli è stata sorpresa da un paparazzo a passeggio per il centro di Milano. La modella è stata avvistata dall’obiettivo durante un giro per la capitale italiana della moda, dove vive da anni anche se originaria di Bergamo. Look caldo, ma colorato: sciarpone, basco francese, stivali e cappotto rosa. La 31enne sa sempre come essere elegante, anche nella vita di tutti i giorni. D’altronde con un fisico del genere è difficile sbagliare.

A giugno dello scorso anno Marica ha detto addio a Eros Ramazzotti, sposato nel 2014 e da cui ha avuto due figli, Raffaella Maria, che oggi ha 8 anni, e Gabrio Tullio, che ne ha 4. La motivazione ufficiale della rottura non è mai stata rivelata. Lei però adesso fa coppia fissa con Charley Vezza, global creative orchestrator di Gufram, brand di famiglia. I due sono stati avvistati più volte insieme. Il cantante 51enne invece è ufficialmente ancora single.

Scritto da: la Redazione il 5/2/2020.