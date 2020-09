Marica Pellegrinelli ha rilasciato una rarissima intervista in cui parla apertamente di Eros Ramazzotti, del loro amore (finito ufficialmente oltre un anno fa), della loro separazione e di quale rapporto li lega oggi. La modella 32enne ha addirittura dichiarato che “forse” oggi ama Eros più di prima. “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma. Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata”, ha fatto sapere.

Poi la frase più forte della chiacchierata con il quotidiano: “Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”. “Mi sono ritrovata compagna/moglie a 23 anni, un ruolo abbastanza impegnativo, poi ho avuto due figli. Ho preferito fare la modella perché non volevo espormi troppo. Quando ti avvicini a un uomo così grande, tutto quello che hai fatto prima sparisce. Io comunque a 21 anni avevo già imbastito e fatto tante cose di qualità. Ero abbastanza matura, abitavo da sola, avevo trascorso un anno in Germania come modella. Da un momento all’altro mi ero fermata, perché dalla moda ero finita negli ingranaggi del gossip e quindi era difficile pensare di lavorare; avrebbe voluto dire scendere al compromesso di sfruttare la sua immagine”, ha continuato.

Marica, che con Ramazzotti ha due figli, Raffaela Maria, 9 anni, e Gabrio Tullio, 5, ha poi spiegato cosa la infastidisce di più dei gossip su di lei: “C’è una serie di giornali che io neppure apro, ti fanno la foto con un amico e diventa il tuo fidanzato". A chi si riferisce? “A Marco Borriello”.

Infine nel suo futuro la Pellegrinelli, bergamasca doc, vede il cinema e la tv. “L’anno scorso ho fatto un anno off. Perché oltre al fatto che la separazione è una cosa molto forte e dolorosa, avevo bisogno di capire come riorganizzarmi. Negli ultimi dieci anni ho vissuto soprattutto la vita del mio ex marito, perché era talmente importante… da lui dipendono tante famiglie, è come una fabbrica. Io collaboravo (non stipendiata), sapevo cosa avrei fatto il lunedì di 18 mesi dopo; era tutto molto bello e mi ha permesso di conoscere tante persone diventate amiche”, ha raccontato.

“Finalmente mi sono presa i miei tempi per stare vicina ai bambini, e parallelamente ho lavorato molto come modella, sono stata testimonial di Chopard. Ho riconquistato la mia indipendenza anche economica che in verità ho sempre cercato di conservare perché penso che per una donna sia fondamentale. Ora con più calma e animo sereno voglio riaccendere la mia passione per la recitazione”, ha quindi concluso.

