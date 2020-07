E’ importante far ripartire l’economia (compresa quella della moda), ma ancora di più lo è evitare che una nuova ondata di contagi costringa il governo a imporre un altro lockdown, che sarebbe disastroso proprio per le casse dello stato e i conti in banca degli italiani. Così anche Marica Pellegrinelli, come tutte le persone intelligenti, ha scelto di portare sempre con sé la mascherina anti-contagio da Covid-19 e di indossarla ogni qualvolta le distanze di sicurezza non possono essere mantenute o anche solo quando si entra in un luogo chiuso. Alla sfilata di Etrò la bella bergamasca ovviamente non poteva non abbinare il presidio sanitario al resto del suo look, un abito-pantalone in due pezzi a stampa floreale.

Marica è stata tra i più fotografati dell’evento milanese, a cui hanno preso parte anche altri volti noti, come il cantante Irama, gli ex di ‘Uomini e Donne’ Marco Fantini e Beatrice Valli, ma anche la sorella di Chiara Ferragni, Valentina.

La Pellegrinelli è apparsa in splendida forma e molto serena. Stando agli ultimi pettegolezzi la 32enne avrebbe da poco ritrovato il sorriso grazie ad un nuovo rapporto sentimentale, quello con il collega (modello come lei) Paul Ferrari. I due si sarebbero conosciuti sul set di una campagna fotografica e sarebbe scoccato il colpo di fulmine.

Poco più di un anno fa Marica, che è mamma di due bambini, Raffela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 5, ha ufficializzato la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti. Non si è mai saputo il motivo che ha portato alla fine dell’amore, sebbene il cantante abbia smentito di essere stato tradito. Oggi ad ogni modo i due ex sono in ottimi rapporti, tanto da aver trascorso insieme parte della quarantena, in modo da non far mancare ai figli la presenza né della mamma né del papà.

Scritto da: la Redazione il 15/7/2020.