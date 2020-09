Marica Pellegrinelli in total white alla Milano Fashion Week: foto

Nonostante la pandemia, con molte precauzioni, la Milano Fashion Week ha preso il via. Tra i protagonisti della manifestazione modaiola meneghina, che quest’anno forse si concentra più sull’Italia e l’Europa a causa delle restrizioni nei viaggi al di fuori dell’Unione, anche Marica Pellegrinelli. La modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, si è presentata alla sfilata di Alberta Ferretti con un look total white (accessori esclusi). Atteggiamento e dettagli “bon ton”, la 32enne ha posato per i fotografi e ha spiegato via social, proprio all’arrivo allo show, di essere “felice”.

Dopo l’addio ad Eros Ramazzotti, arrivato come un fulmine al cielo sereno nell’estate dello scorso anno, la mora bergamasca sembra aver ritrovato una certa serenità, anche se non è chiaro chi sia in questo momento il suo compagno, ammesso che ce ne sia uno. Ma la cosa più importante è che il rapporto con l’ex marito e padre dei suoi figli, Raffala Maria, 9 anni, e Gabrio Tullio, 5, sia ottimo. Addirittura recentemente Marica ha spiegato di pensare di amare oggi Eros “più di prima”.

“Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma. Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata”, ha spiegato. “Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 24/9/2020.