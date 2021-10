Marica Pellegrinelli a un anno dal Covid: 'Non sono tornata com'ero prima'

Marica Pellegrinelli a un anno esatto da quando è stata contagiata dal Covid rivela: “Non sono tornata com’ero prima”. La modella 33enne, ex moglie di Eros Ramazzotti e mamma di Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6 anni, avuti dal cantante 57enne, in un lungo post, celebrando la vita, svela le conseguenze del virus: alcuni problemi ci sono ancora, persistono.

Non ha avuto bisogno del ricovero ospedalieri, dopo 18 giorni in isolamento a casa Marica Pellegrinelli è tornata alla sua routine: sente però di non essere ancora in salute completamente. “Un anno esatto fa mi svegliavo dopo una notte di tormenti ed ero malata…sì: proprio quella malattia che sentivo rimbombare in ogni voce da 8 mesi. Cerco di ‘capovolgere la prospettiva’, vedere tutti i cambiamenti positivi che ha creato nella mia vita e vi assicuro: non sono pochi! Ogni avvenimento… Anche il più doloroso, può essere un’occasione: sta a noi coglierla”, scrive.

Marica sta affrontando il cosiddetto ‘Long Covid’: da un recente studio pubblicato sulla rivista Jama Network Open, più della metà dei guariti dalla malattia nel mondo presenta sintomi a lungo termine. La Pellegrinelli descrive quel che prova: “Innumerevoli fatti e conseguenze anche ‘negative, dolorose, sia personali che collettive’. Cerco di analizzare e di arginare le emozioni”- Poi aggiunge: “Di una cosa sono certa: quanto avrei voluto poter affrontare quei 18 giorni con una barriera in più nel mio sistema immunitario, è passato un anno ma non sono ancora come ero il 12 ottobre 2020”.

Il suo stato di salute non la soddisfa, ma vuole rimanere positiva, e conclude: “E’ difficile rimanere lucidi oggi, dopo tutto quello che abbiamo passato, ma dobbiamo provare…la vita è un dono stupendo”.

