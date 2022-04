Marica Pellegrinelli, prima vacanza all'estero col William Djoko: i due ad Amsterdam, foto

Marica Pellegrinelli si regala la prima vacanza all’estero con William Djoko. Dopo aver ufficializzato il legame col dj e produttore musicale sui social, la top model vola ad Amsterdam insieme a lui. Sul social i due condividono tante foto e brevi video che li vedono divertiti e appassionati per le vie della città olandese in festa per il Giorno del Re, celebrato il 27 aprile.

La 33enne e il 37enne sono l’immagine della felicità. Dj Djoko ha voluto parlare la mora nella città in cui è di casa. Padre camerunense e madre olandese-ucraina, il musicista che ha un passato da ballerino di salsa, oggi è anche produttore musicale di genere house: ha fondato la band Jason & the Argonauts e nel 2008 ha iniziato la carriera da solista con l'album Hard Loving. Amsterdam, dove si è anche esibito in molti locali, la conosce benissimo.

La Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti e madre di Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6, il fidanzato si mischiano alla folla che celebra il compleannodel re Willem-Alexander, incoronato il 30 aprile 2013. L’atmosfera vibrante e elettrizzante li coinvolge appieno.

La coppia guarda lemanifestazioni di orgoglio arancione, s’intrattiebe con musica dal vivo, party e un grande mercato all’aperto. Il King’s Day è emozionante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2022.