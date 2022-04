Marica Pellegrinelli e il fidanzato William Djoko: il primo bacio social arriva a Venezia

Marica Pellegrinelli porta il fidanzato William Djoko per la prima volta a Venezia. Alla Biennale i due, insieme ad altri amici, visitano la mostra dedicata ai 30 anni della Illy Art Collection, esposizione allestita nei Giardini Reali. E’ proprio mentre navigano in laguna che la modella 33enne e il dj e produttore musicale 37enne si scambiano il primo bacio social, condiviso nelle IG Stories di lui e prontamente repostato in quelle dell’ex moglie di Eros Ramazzotti.

Marica e Dj Djoko ormai non si nascondono più: il loro è diventato un amore alla luce del sole. Sembra che anche Eros, da cui la bergamasca ha avuto due figli, Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6, approvi il legame, nonostante vada avanti da soli pochi mesi.

La Pellegrinelli torna a sorridere, felice accanto al fidanzato. Del resto quello con William stando ai gossip sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine durante una vacanza della mora dagli occhi di ghiaccio a Ibiza. Poi sono arrivate le paparazzate sui rotocalchi rosa.

Ora, evidentemente certi del sentimento che li lega, la coppia vive il rapporto anche condividendo le emozioni sul web. E su Instagram c’è il bocca a bocca, seppur discreto, ma che dice già moltissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/4/2022.