L’ex moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli e il fidanzato William Djoko ai tropici: foto

La modella 34enne e il dj 38enne si regalano la prima vacanza alle Maldive

Sull’isola dell’atollo tanta complicità tra i due, felici di trascorrere insieme l’inizio del 2023

Marica Pellegrinelli e William Djoko sono volati al caldo ai tropici: per l’ex moglie di Eros Ramazzotti e il suo fidanzato arriva la prima vacanza insieme alle Maldive. Sulla spettacolare isola dell’atollo in cui alloggiano, in un resort che coniuga il lusso alla semplicità, i due mostrano tutta la loro complicità.

Marica e Dj Djoko sono innamorati e felici. La 34enne e il 38enne nelle foto condivide sul social si lasciano ammirare dai follower in costume in spiaggia. La Pellegrinelli, mamma di Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6, avuti entrambi dal cantante 59enne, con cui è finita, dopo 10 anni nel 2019, sfoggia in bikini forme perfette. Djioko apprezza e la tiene stretta a sé.

E’ una vacanza in totale libertà e relax. Insieme dall’estate 2021, i due sono usciti ormai allo scoperto da tempo e non fanno nulla per nascondere il sentimento che li ha travolti.

Marica si lascia fotografare in acqua, sotto un cielo offuscato dalle nubi, e scrive: “Domenica 8 gennaio, penso alla frenesia del rientro alla vita europea. Chissà chi sia davvero più fortunato. In tutti i bilanci positivi (ben vengano ) vorrei avere una voce un po’ fuori dal coro dove ammetto che il 2022 è stato per me una delusione su molti fronti: civili, diritti umanitari pestati, tanta ipocrisia, crisi climatica… Ho visto le persone scoordinate e spaesate da questa improvvisa vita esigente che ci era stata negata nel 2020, me compresa. Auguro conforto, motivazione, energia per stendersi e cambiare vita, lavoro, affetti…per essere finalmente felici. Vi ammiro, forza”.