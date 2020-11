Marina La Rosa, confessione choc: 'Avevo 16 anni, lui mi picchiava, ha provato a investirmi'

Marina La Rosa parla per la prima volta di una relazione malata avuta in passato con un ragazzo. Le sue parole lasciano senza fiato: è una confessione choc. “Lui mi picchiava, ha provato a investirmi”. L’ex gieffina ed naufraga 43enne aveva solo 16 anni e viveva nella sua città, Messina.

“Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F.. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore”, rivela Marina La Rosa.

Poi continua il suo racconto sconvolgente: “Mi amava così tanto da ingelosirsi per qualunque cosa, si arrabbiava così oltremisura che quella rabbia era per me proporzionale al suo amore. Ogni tanto capitava che tornassi a casa e mia madre mi chiedesse perché avevo del sangue sul viso ed io tra cadute e graffi del gatto riuscivo sempre a non dirle la verità”.

Marina non ha rivelato alla mamma che era vittima di un uomo che in realtà non l’amava, un violento, spregevole nel suo modo di essere con una donna, che ha persino tentato di ucciderla. “Quell’urlarmi in faccia era diventata una modalità ‘normale’ del nostro rapporto ed un giorno F. ha proprio raggiunto l’apice del suo amore…mi fece scendere dalla sua meravigliosa moto lasciandomi a piedi e, mentre camminavo per raggiungere casa, ha cercato di investirmi”, svela La Rosa.

Era un’adolescente, era indifesa, era debole, ma alla fine ha avuto la forza per dire basta, di liberarsi da un amore insano. “Ero molto giovane certo ma ad un certo punto ho capito che di ‘normale’, in quella storia, c’era ben poco. L’amore è amore. E se è tale non fa male”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2020.