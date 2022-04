Marina La Rosa si ritrova con l'ex marito per il compleanno del figlio: foto

Marina La Rosa, nonostante il suo matrimonio finito non troppo serenamente e per cui era arrivata a pesare 47 chili, come confessato lo scorso dicembre a Chi, si ritrova con l’ex marito per il compleanno del figlio più piccolo, Gabriele. Il bambino compie 11 anni e l’ex gieffina 45enne festeggia in famiglia insieme a Renato, il maggiore di quasi 13 anni, e Guido Bellitti, conosciuto nel 2005 e con cui era andata a nozze nel 2010.

A casa si fa festa, Gabriele spegne le candeline con accanto Renato e mamma e papà. “Una famiglia alla fine è come un diamante. E’ per sempre. Buon compleanno Gabri!”, scrive Marina La Rosa nelle sue IG Stories condividendo una rarissima foto in cui è immortalata insieme all’ex.

“Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro, evidentemente, l’inferno non l’hanno mai attraversato - aveva rivelato l’ex ‘gatta morta’ del primo Grande Fratello - A salvarmi è stato il corpo. Ero arrivata a 47 chili e lì mi son detta: ‘Basta!’. La nostra crisi durava già da un paio d’anni. In passato mai avevo preso in considerazione l’idea di mettere un punto, ma se da un lato un punto corrisponde a una fine, dall’altro c’è sempre un nuovo inizio”.

Marina aveva aggiunto parlando della separazione della scorsa estate: “Nel nostro caso non c’è stata alcuna tragedia. La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata sia per noi sia per i nostri figli”. E parlando dei bambini aveva chiarito: “Loro, grazie anche alla nostra serenità, si sono adattati velocemente a questa nuova vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2022.