Ciclone Balotelli nella casa del Grande Fratello Vip: Mario scatena il web tra parolacce e battute infelici

Mario Balotelli entra nella casa del Grande Fratello Vip e scatena il caos. Battute, frecciatine, parolacce e il web esplode. Il calciatore, 30 anni, arriva a Cincecittà per fare una sopresa al fratello Enock Barwuah.

Il conduttore Alfonso Signorini lo annuncia all'inizio della puntata con grandi aspettative, ma l'attaccante dovrà aspettare almeno due ore prima di poter vedere il fratello. Come un leone in gabbia, Mario si carica nell'attesa. Giubbotto in pelle, berretto e pantaloni larghi: prima attende in passerella, poi lo sistemano nel cucurio a twittare. Alla fine il grande momento arriva. Il calciatore è senza filtri e confessa al fratello Enock, emozionatissimo per l'incontro, di aver bevuto tre gin. Lo rassicura sulla famiglia, gli porta i saluti della fidanzata Giorgia e poi via un fiume di battute sulla contessa, sulla reclusione e sui capelli di Enock. Tra le varie parolacce Balotelli fa anche una battuta sessista a Dayane Mello, sua ex fidanzata. Prima dell'ingresso della casa Signorini aveva chiesto a Dayane se le avesse fatto piacere incontrare il calciatore e alla risposta positiva il conduttore gli aveva detto "Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro". A quel punto la risposta di Balotelli ha gelato lo studio: "Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male'". La modella brasiliana è basita, ma la trasmissione va avanti.

Solo a fine puntata Signorini lo costringe a scusarsi, Mario non si ricorda cosa ha detto, allora Enock glielo suggerisce in inglese. L'attaccante ribadisce ''La tv non fa per me''. Enock è felice: ''Per me vederlo qui è assurdo, so quanto gli è costato''. Dopo la diretta Balotelli si scusa anche su Instagram: ''Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi. Ho 2 mamme, 3 sorelle, 1 figlia, le donne sono la mia vita, basta speculare sull'ignoto! Vi voglio bene, buona notte".

Scritto da: La Redazione il 24/10/2020.