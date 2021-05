Mario Balotelli e Dayane Mello, Chi li paparazza insieme, ma lui smentisce: 'Non posso avere un'amica?'

Mario Balotelli e Dayane Mello sono nel bel mezzo di un ritorno di fiamma? Chi li paparazza insieme, secondo quelli che li hanno seguiti, i due avrebbero trascorso la notte nello stesso residence dove dorme il calciatore del Monza. Per sviare i fotografi, il giocatore sarebbe arrivato con un amico, la modella brasiliana lo avrebbe raggiunto solo un’ora dopo. Per depistare i fotografi sarebbe stato chiamato pure Enock, il fratello dello sportivo, così sottolinea il settimanale. SuperMario, però, smentisce tutto. “Non posso avere un’amica?”, scrive lapidario lui in un post nelle sue IG Stories.

Per il giornale diretto da Alfonso Signorini tra Dayane e Balotelli ci sarebbe in corso un riavvicinamento. “Il nostro è un rapporto speciale, vedremo”, ha detto la Mello interrogata sui fatti.

I due, insieme nel 2010, avrebbero avuti svariati tira e molla. La 32enne nella Casa del GF Vip, del resto, aveva sottolineato quanto fosse ancora legata al bomber… Nulla di strano, quindi, eppure Mario non ci sta e smentisce.

“Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o ridere o scherzare o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, sesso, matrimoni? Ma bastaaa, bastaaa! Lasciatemi fare la mia vita pacata e serena senza venire a rompere con le vostre storie fasulle”, tuona perentorio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2021.