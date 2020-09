Mario Balotelli: 'Sono fidanzato’' Sembra che lei sia Alessia Messina: ecco chi è

Mario Balotelli si è fidanzato. Il calciatore esce allo scoperto sulle pagine di Chi. Interrogato dal settimanale sugli affari di cuore, rivela di avere una donna accanto e di non essere interessato a Dayane Mello, che nella Casa del GF Vip, parlando con il fratello del 30enne Enock, ha fatto capire esplicitamente di essere ancora interessata a lui. La ragazza che l’avrebbe fatto capitolare, sarebbe Alessia Messina, ex volto di Temptation Island ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze”, dice perentorio al giornale. Con Alessia le cose sarebbero serie. Mario Balotelli sarebbe già andato a conoscere la famiglia della siciliana che il prossimo 5 ottobre compirà 27 anni. I due sono stati pizzicati insieme in un locale di Piazza Armerina.

Quello tra SuperMario e la Messina sarebbe ancora un sentimento ‘giovane’, nato da appena un mese. Ma lo sportivo sembrerebbe coinvolto, al punto di rimandare al mittente le avances della Mello. “Non voglio interferenze, Dayane non la sento da tempo, sia chiaro”, precisa.

Alessia Messina nel 2012 è arrivata alle semifinali del programma ‘Veline’. Ha poi raggiunto la popolarità come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi a Uomini e Donne. Scelta dal ragazzo, i due hanno iniziato una storia d’amore messa poi alla prova con la partecipazione a Temptation Island. La coppia ha lasciato il programma insieme, poco dopo però è arrivata la rottura. La ragazza ora è di nuovo sotto i riflettori per la liaison con Balotelli, anche se sul social non c’è ancora alcuna foto in coppia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2020.