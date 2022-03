Mario Balotelli presenta la nuova fidanzata sul social: ecco chi è lei

Mario Balotelli ha ritrovato l’amore. L’attaccante 31enne, ex Inter, pubblica sul suo profilo social una foto in coppia e presenta così la nuova fidanzata: lei è una ragazza completamente estranea al mondo dello spettacolo, si chiama Francesca Monti e ha 23 anni.

SuperMario è felice. Accompagna lo scatto condiviso con parole importanti: “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre”. Nell’immagine pubblicata è alle spalle di Francesca e la tiene stretta: il suo volto è sereno, come pure quello della fidanzata.

Da pochi mesi all'Adana Demirspor, squadra turca in cui ha segnato 5 goal in 12 partite, Balotelli torna a sorridere. In passato ha catalizzato l’attenzione dei media con la storia d'amore con Raffaella Fico, da cui ha avuto Pia, nel 2012. Nel 2017 è nato Lion, nato dalla relazione con Clelia Carleen.

Francesca Monti, originaria di Fermo, nelle Marche, residente a Massa Fermana, lavorerebbe come cameriera presso il Tucano's Beach, sulla costa adriatica. I due si sarebbero conosciuti proprio al mare la scorsa estate, quando il calciatore era per qualche giorno in vacanza vicino Civitanova. Secondo i ben informati presto i due dovrebbero convolare a nozze.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2022.