Come risolvere il problema dello spopolamento dell’Italia? Un’ipotesi sarebbe prendere esempio da Mario Biondi. Il cantante ha infatti già otto bambini e tra poco diventerà padre per la nona volta. Ha inoltre solo 49 anni, visto quindi il trend degli ultimi tempi, ovvero quello di diventare genitori in tarda età, è possibile che la prole del compositore catanese raggiungerà in futuro la doppia cifra. L’annuncio della lieta novella è stata data durante un’intervista rilasciata al programma radiofonico ‘Radio2 Social Club’.

Biondi, il cui vero nome è Mario Ranno, è tra gli uomini più prolifici d’Italia. Attualmente ha quattro maschietti e quattro femminucce, che però stanno per diventare cinque. Ha avuto Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario con la sua prima compagna Monica. Con la seconda compagna, Giorgia Albarello, terza classificata a Miss Italia 2007, si è limitato solamente ad una pargoletta, ovvero Mia. Con l’attuale partner, di cui non si conosce l’identità, ha già avuto Mil, ed è ora in attesa di Matilda.

Scritto da: la Redazione il 5/5/2020.