Mario Cipollini non ha retto la seconda udienza del processo che lo vede sul banco degli imputati per maltrattamenti contro l’ex moglie Sabrina Landucci. Si sarebbe sentito male e dopo essersi fatto ricoverare in ospedale ad Ancona sarebbe stato operato al cuore. A riportarlo è ‘Novella 2000’. Durante l’udienza di questo mese l’ex moglie di Cipollini ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni che sono a dir poco scioccanti e ha raccontato che il 52enne sarebbe arrivato a puntarle una pistola contro perché infastidito dal fatto che indossava una minigonna.

Come ha riportato Il Tirreno, Sabrina in aula ha ripercorso quel terribile episodio. “Eravamo andati a fare una passeggiata in bicicletta e lui mi aveva staccato. Giunta a casa mi cambiai: avevo un appuntamento con l'estetista. Indossai una gonna e lui appena la vide andò su tutto le furie giudicandola troppo corta. Mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia”, avrebbe raccontato davanti ai giudici.

Non basta, la Landucci avrebbe portato anche una registrazione, effettuata di nascosto, dell’ex campione e padre delle sue figlie che la minaccia in maniera pesante. Nell’audio fatto sentire ai giudici si sentirebbe Cipollini gridarle contro: “Ti spacco tutta, ti ammazzo, sentirai il rumore delle ossa spezzate”. Insomma materiale davvero pesante. Nonostante Cipollini abbia scelto di non essere in aula, non avrebbe retto il colpo. Al momento non si hanno altre notizie sul suo stato di salute.

Scritto da: la Redazione il 22/10/2019.