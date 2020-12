Mario Ermito attratto da Rosalinda? 'Mi sono mangiato le mani per non averle chiesto il numero'

Mario Ermito è attratto da Rosalinda Cannavò? Così sembra. Durante la puntata serale del GF Vip il modello e attore 29enne nato a Brindisi, fidanzato per due anni e mezzo con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca e poi legato fino a giugno scorso alla make up artist Valentina Paolillo, a Signorini confessa: “Mi sono mangiato le mani per non averle chiesto il numero”.

Mario e Rosalinda si conoscono da anni, hanno recitato insieme su alcuni set e ora si sono ritrovati al reality. Alfonso mostra al ragazzo una clip in cui tutte le donne commentano il suo aspetto aitante e chiacchierano sulla sua conoscenza con la bella 28enne. “Sono molto lusingato dai commenti delle ragazze”, sottolinea Ermito.

Il pugliese poi chiarisce sulla Cannavò: “Rosalinda l’ho conosciuta diversi anni fa durante la nostra prima fiction. Ricordo di averla conosciuta facendo colazione insieme. Quando l’ho vista, è una bellissima ragazza, anche molto sensibile, mi sono mangiato le mani per non averle chiesto il numero…”. Per non dare adito ai gossip, aggiunge: “Ma non ci ho mai provato. Abbiamo una grandissima amicizia”,

La siciliana, sollecitata, poi rivela: “Questa estate ci siamo scritti perché io non stavo più con Giuliano, ci eravamo lasciati”. Ora però l’ex Adua Del Vesco è nuovamente legata allo storico fidanzato con cui sta da dieci anni. Sembrerebbe non esserci speranza per Mario, eppure uno spiraglio c’è…

Sempre durante la puntata Ermito svela pure di essersi scambiato messaggi con Sonia Lorenzini, anche se non è successo nulla e i due in realtà non si sono mai incontrati, se non ora al reality. Rosalinda è colpita. Durante la notte, parla con il collega. “Volevo capire se ti scrivevi con lei mentre scrivevi con me”, gli sottolinea. “Anche se fosse stato vero, cosa te ne frega? Sei fidanzata Ci siamo scritti per tre giorni. C’è stato un reciproco interesse, ma poi ho scoperto dalle foto sui social che eri tornata con Giuliano. Ti vedo serena e felice ed ero felice per te”, replica lui.

“Io sono una persona libera e posso scrivermi con chi voglio”, aggiunge Ermito. “Anch’io lo ero in quel momento”, replica la Cannavò. “Ora però dovresti portare rispetto a Giuliano e non rivangare qualcosa del passato. Provo un affetto molto forte per te ma ho rispetto delle persone fidanzate”, conclude Mario, a cui la ragazza è tutt’altro che indifferente…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2020.