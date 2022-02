Mario Ermito mostra la cicatrice sull'occhio: 'Ecco come me la sono fatta'

Mario Ermito sul social fa vedere ai fan la cicatrice che ha sull’occhio. L’attore 30enne la mette bene in evidenza nella foto che condivide sul suo profilo Instagram e rivela come se l’è procurata: confessa un episodio di ben 25 anni fa, un incidente in cui ha rischiato addirittura di perdere proprio l’occhio.

L’ex gieffino vip, pugliese doc, esordisce: “Non tutti conoscono la provenienza di questa cicatrice, sita sotto il sopracciglio destro (tra l’altro, se ne sono accorti davvero in pochissimi)". Poi sottolinea: “Questa cicatrice, mi ricorda ogni giorno, da più di 25 anni, di quanto sia un ragazzo fortunato”.

Mario, nel 2018 anche uno dei protagonisti di Tale e Quale Show, il popolarissimo programma condotto da Carlo Conti su Rai Uno, rivela: “Quell'incidente, avvenuto tra l'altro durante la festività del Carnevale, mi è quasi costato la perdita dell'occhio destro. Un centimetro più in basso e sarei diventato cieco da un occhio”.

Ermito è felice che il suo sguardo tenebroso non sia stato compromesso quando era solo un bambino. L'artista conclude: “E’ proprio vero che le cicatrici sono veri e propri promemoria”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2022.