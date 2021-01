Mario Ermito è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, dove ha parlato della sua famiglia e ha rivelato di avere due sorelle lesbiche. Il bel 29enne, che è stato per qualche settimana nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, dove ha stretto una bella amicizia con Giacomo Urtis, ha voluto smentire di aver mai provato attrazione per il chirurgo estetico, come invece aveva sostenuto Francesca Cipriani. “Io e Giacomo all’interno del GF Vip abbiamo stretto una bella amicizia. Era il mio compagno di marachelle, una persona fantastica”, ha spiegato il pugliese.

Parlando delle voci su una sua presunta tenera amicizia con Urtis, ha poi aggiunto: “Tutto questo gossip è nato dalla battuta che non ho un tetto sopra la testa. Ho convissuto 6 mesi con la mia ex, poi sono partito per la Spagna per girare un film e quando sono tornato stavo cercando casa e mi hanno chiamato al GF. Quando sono uscito ho detto che andavo a dormire da Giacomo come battuta. In realtà io ho dormito a casa del mio agente e non di Urtis”.

“Non mi è piaciuto quello che ha detto Francesca Cipriani. Stamani mi sono svegliato con questa notizia falsa, è stata una sua dichiarazione presa da un’intervista in radio. Se l’ho diffidata? Sì”, ha quindi proseguito.

Infine la confessione sulle sorelle: “Io non mi vergogno proprio di nulla. Non ho assolutamente paura dei pregiudizi. Ho due sorelle omosessuali che amo e una famiglia splendida. Credetemi che se fossi gay o anche bisessuale lo direi subito senza nessun tipo di problema”.

Scritto da: la Redazione il 18/1/2021.